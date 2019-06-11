В Японии совершили ошибку при определении места размещения сил ПРО

Токио, , 11:00 — REGNUM 10 июня в ходе брифинга чиновники Министерства обороны объяснили, что совершили ошибку в расчетах при определении мест, где будут размещены американские системы ПРО Aegis Ashore. В итоге, в 19 районах не будут размещены комплексы ПРО

Ответственный за расчеты неправильно рассчитал коэффициент от установки ПРО до ближайшей возвышенности, используя Google Earth. Таким образом, из-за ошибки в расчетах возвышенности неподалеку могли бы блокировать радары ПРО.

По сообщению японской новостной газеты «Асах Симбун», на брифинге чиновники вызывали гнев жителей префектуры Акита, где и было отменено размещение из-за ошибки. Причиной этому также послужило то, что несколько чиновников спали на брифинге.