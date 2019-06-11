Япония попросила у ЕС снять ограничения на импорт продукции из Фукусимы

Токио, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем в городе Цукуба, префектура Ибараки. Еврокомиссар согласилась пересмотреть ограничения на японские пищевые продукты из Фукусимы и близлежащих префектур, которые, по мнению многих торговых партнеров Японии, могут быть радиоактивно опасными, учитывая аварию 2011 года на АЭС «Фукусима-1».

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», глава МИД Японии попросил сделать это в кратчайшие сроки, на что Мальмстрем ответила, что «ЕС хорошо известно о японской позиции».

Еврокомиссар находится с визитом в Японии в рамках подготовки к саммиту «Большой двадцатки».