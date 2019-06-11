Вторник, 11 Июня 2019 года
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Япония попросила у ЕС снять ограничения на импорт продукции из Фукусимы

Политика

Глава МИД Японии обсудил с еврокомиссаром по торговле запрет на импорт продуктов из Фукусимы

Токио, 11 июня 2019, 11:35 — REGNUM  Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретился с комиссаром Европейского Союза по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем в городе Цукуба, префектура Ибараки. Еврокомиссар согласилась пересмотреть ограничения на японские пищевые продукты из Фукусимы и близлежащих префектур, которые, по мнению многих торговых партнеров Японии, могут быть радиоактивно опасными, учитывая аварию 2011 года на АЭС «Фукусима-1».

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», глава МИД Японии попросил сделать это в кратчайшие сроки, на что Мальмстрем ответила, что «ЕС хорошо известно о японской позиции».

Еврокомиссар находится с визитом в Японии в рамках подготовки к саммиту «Большой двадцатки».

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Зарубежная хроника
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