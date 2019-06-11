Вторник, 11 Июня 2019 года
10:20:03 МСК

Санкции США противоречат нормам ВТО — Лавров

Политика

Принимаемые США решения Вашингтон стремится представить как мнение всего мирового сообщества

Москва, 11 июня 2019, 10:19 — REGNUM  Санкции и торговые войны Соединенных Штатов противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил 11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» в Москве.

По его словам, американские власти создают «келейные структуры, междусобойчики», а принимаемые ими решения от химоружия до киберугроз и журналистики, Вашингтон стремится представить как мнение всего мирового сообщества.

«Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе нормам ВТО, как односторонние экономические санкции, торговые войны», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и Евросоюз были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, после чего ограничительные меры неоднократно продлевались. Вместе с тем в странах ЕС уже не раз заявляли о больших потерях, которые страны несут в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы.

Читайте также: МИД России отреагировал на очередное расширение санкций США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить