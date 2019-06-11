Санкции США противоречат нормам ВТО — Лавров

Москва, , 10:19 — REGNUM Санкции и торговые войны Соединенных Штатов противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил 11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» в Москве.

По его словам, американские власти создают «келейные структуры, междусобойчики», а принимаемые ими решения от химоружия до киберугроз и журналистики, Вашингтон стремится представить как мнение всего мирового сообщества.

«Не говоря уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе нормам ВТО, как односторонние экономические санкции, торговые войны», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и Евросоюз были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, после чего ограничительные меры неоднократно продлевались. Вместе с тем в странах ЕС уже не раз заявляли о больших потерях, которые страны несут в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы.

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