Вторник, 11 Июня 2019 года
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Датские СМИ: Россия может потребовать компенсацию за «Северный поток — 2»

Политика

Отсутствие разрешения со стороны Дании на прокладку труб «Северного потока — 2» через датские территориальные воды отсрочит реализацию российско-германского проекта

Копенгаген, 11 июня 2019, 11:03 — REGNUM  Датские СМИ на фоне длительного процесса принятия решения со стороны Агентства энергетики Дании о разрешении прокладки газопровода «Северный поток — 2» через территориальные воды Борнхольма предположили, что чрезмерное затягивание с ответом может привести к тому, что РФ может потребовать от Дании компенсации. Об этом написали в датской газете «Politiken» («Политикен») со ссылкой на заявление компании Bech-Bruun, которая выступает в качестве адвоката «Северного потока — 2» в Дании.

К настоящему моменту Дания так и не разъяснила свою позицию по поводу прокладки труб через свои территориальные воды. Министерство иностранных дел уже третий год рассматривает заявку со стороны компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2», о прокладке газопровода к югу от острова Борнхольм: Агентство энергетики Дании до сих пор не дало однозначного ответа по поводу альтернативного маршрута к северу от Борнхольма.

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Зарубежная хроника
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