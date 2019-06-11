Датский парламент выступает против досрочного выхода на пенсию

Копенгаген, , 11:16 — REGNUM В настоящее время большинство партий датского Фолькетинга выступают против плана социал-демократов, которые на данный момент во главе с Метте Фредериксен формируют правительство, о введении права выхода на досрочную пенсию. Против выступили и союзники социал-демократов по «красному блоку» — «Радикалы» и третья крупнейшая партия парламента — DF — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Лидер «Радикалов» Мортен Эстегор следующим образом прокомментировал решение партии не поддерживать план социал-демократов: «Нам нужно решить назревшую проблему с нехваткой рабочей силы. Поэтому мы не можем поддержать проект, который эту проблему только усугубит». Предполагаемое право на досрочный выход на пенсию, по подсчетам Министерства финансов Дании, означает, что порядка 3 000 человек в год будут уходить с рынка труда на три года раньше наступления пенсионного возраста.

Мужчины и женщины в Дании имеют одинаковый пенсионный возрастной ценз. В 2018 году датчане уходят на пенсию в 67 лет. Правительство планирует повышение пенсионного порога ежегодно на 0,5 лет в дальнейшем. Средняя сумма пенсионных выплат около 2500 долларов. Средняя продолжительность жизни на датских территориях равняется 78 годам.