Премьер Израиля подаст петицию против решения юрсоветника правительства

Иерусалим, , 10:51 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, будет оспаривать решение юридического советника правительства Авихая Мандельблита в Верховном суде Израиля (БАГАЦ). Как сообщило израильское информационное агентство Ynet, глава правительства намерен добиться переноса слушаний по трем уголовным делам против него.

Адвокаты премьера заявили, что перенос слушаний необходим в связи с плотным графиком премьера в предвыборный период. Именно подготовка к выборам, которые пройдут в Израиле 17 сентября, будет препятствовать должной подготовке главы правительства к судебным заседаниям.

Напомним, что ранее юрсоветник Мандельблит отказался переносить слушания, заявив, что ни распад Кнессета, ни выборы не являются основанием для переноса даты. Предполагается, что судебные заседания состоятся 2 или 3 октября.