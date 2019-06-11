Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Администрации Екатеринбурга нужно выстроить диалог с гордумой, чтобы в следующий раз корректировка бюджета всё-таки прошла через депутатов. Об этом заявил спикер думы Игорь Володин («Единая Россия») после заседания объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.

«Администрации нужно определиться. По каждому направлению нужно закрепить конкретного зама, который должен вести то или иное направление. Когда мы не видим сроков, мы не понимаем, что будет происходить. Я призывал мэрию, чтобы они брали за основу мнения жителей!» — сказал Володин.

Если диалог не будет налажен, то проблемы могут возникнуть с бюджетом на 2020 год.

«Говорится, что мы должны переходить к формированию бюджета на 2020 год. Но если у нас прошла такая корректировка, то нас опять не услышат!» — возмутился спикер.

Напомним, гордума Екатеринбурга не приняла корректировки к городскому бюджету-2019. Большинство депутатов отказались согласовывать бюджет. Основным камнем преткновения стали траты в 37,6 млн рублей на медиахолдинг мэрии.