Спикер парламента Дании покинет свой пост

Копенгаген, , 10:05 — REGNUM Пост спикера парламента Дании в ближайшее время покинет Пиа Кьерсгор. Об этом она сама сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«После парламентских выборов несколько человек спросили меня, буду ли я председателем Фолькетинга, — отметила Кьерсгор. — Не буду».

Ранее датские СМИ обратили внимание на тот факт, что по итогам парламентских выборов-2019 в Дании новый Фолькетинг будет самым «красным» за последние 50 лет. В совокупности партии «красного блока» (то есть партии левого толка: социалисты, социал-демократы, «Радикалы», партии «Единого списка» и партия «Alternativet») завоевали 96 мандатов.

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