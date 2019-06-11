Вторник, 11 Июня 2019 года
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США «продолжат оказывать максимальное давление» на Иран

Политика

Союзники Вашингтона согласны с этой политикой

Вашингтон, 11 июня 2019, 10:02 — REGNUM  Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон продолжит политику максимального давления на Иран, об этом 11 июня сообщает Kurdistan24.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что в этом вопросе между Соединенными Штатами и их союзниками в Евросоюзе и Японии нет серьезных разногласий.

«Мы также едины в вопросе об угрозе, исходящей от иранской программы по созданию баллистических ракет и террористической угрозы, вызванной политикой Тегерана», — подчеркнула Ортагус.

Напомним, за последние месяцы противостояние США и Ирана значительно усилилось, причиной тому стал выход Вашингтона из ядерной сделки, заключенной в 2015 году администрацией предыдущего президента.

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Противостояние Ирана и США
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