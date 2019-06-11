Вторник, 11 Июня 2019 года
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Лавров: США стремятся разрушить режим контроля над вооружениями

Политика

Мощные удары наносятся по архитектуре международной безопасности, заявил министр

Москва, 11 июня 2019, 10:15 — REGNUM  Глава МИД России Сергей Лавров обвинил власти США в стремлении разрушить режимы контроля над вооружениями в мире. США сеют хаос и разжигают конфликты в разных регионах мира, заявил Лавров в ходе выступления на «Примаковских чтениях» в Москве.

Российский министр поставил в вину США стремление к односторонним геополитическим преимуществам и сохранению за собой единственного центра принятия решений, а также пагубные действия в рамках «узкокорыстных» задач.

США продолжают наносить мощные удары по архитектуре международной безопасности, которая сформировалась после Второй мировой войны, подчеркнул Лавров. Он заявил также, что санкции и торговые войны — это нечестные методы Вашингтона, противоречащие нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Отметим, Сергей Лавров в пятый раз выступил на «Примаковских чтениях». В текущем году международный форум приурочены к 90-летию со дня рождения российского дипломата, бывшего министра иностранных и премьер-министра РФ Евгения Примакова.

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МИД России
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