Корабли береговой охраны США направлены в Южно-Китайское море

Вашингтон, , 09:49 — REGNUM В акваторию Южно-Китайского моря (ЮКМ) были направлены американские быстроходные патрульные катера Bertholf и Stratton, которые должны обеспечить законную деятельность в сфере рыболовства стран-союзников США. Об этом 11 июня заявила командующий Береговой охраны Тихоокеанского командования США вице-адмирал Линда Фаган журналистам.

По словам Фаган, американские корабли вновь возвращаются в ЮКМ после семилетнего отсутствия. Как считают в Вашингтоне, акватория Южно-Китайского моря является «признанным международным каналом для судоходства, поэтому американские корабли имеют полное право находится в акватории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае озабочены действиями США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, в свою очередь, обвинил китайские власти в дестабилизации обстановки в Азии. Тем не менее, американские корабли уже несколько раз демонстративно проходили через Тайваньский пролив. А СМИ не раз сообщили о поставках американских вооружений властям Тайваня.

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