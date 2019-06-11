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МИД Индонезии осудил рост насилия в Судане

Политика

Индонезия осудила серию актов насилия, имевших место в Судане

Джакарта, 11 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Правительство Индонезии осудило рост насилия в Судане, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Индонезии призвал все стороны воздерживаться от действий, которые могут ухудшить ситуацию.

«Индонезия осудила серию актов насилия, имевших место в Судане, которые привели к гибели людей в последние несколько дней. Правительство и народ Индонезии выражают глубокие соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении МИД Индонезии, опубликованном 10 июня.

Власти Индонезии надеются, что переходный период в Судане будет проходить мирно, и диалог будет продолжаться в соответствии с желаниями и надеждами народа Судана при одновременном уважении норм международного гуманитарного права.

Ранее Африканский союз призвал иностранных участников воздерживаться от вмешательства в Судан. В заявлении Африканского союза подчеркивается о необходимости найти решение под руководством Судана по поводу продолжающегося политического кризиса в стране.

Напомним, 3 июня 2019 года силы безопасности Судана открыли стрельбу по участникам демонстрации, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.

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Внешняя политика Индонезии
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