Майк Помпео посетит Индию

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео объявил о своем официальном визите в Индию, который будет совершен в течение июня 2019 года. Об этом 11 июня сообщает Al Arabia.

Глава американского внешнеполитического ведомства проведет встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди для углубления двустороннего сотрудничества между странами.

«Недавняя победа на выборах премьер-министра Нарендры Моди предоставляет нам прекрасную возможность реализовать свое видение сильной и процветающей Индии, которая будет играть ведущую роль на мировой арене», — говорится в заявлении госдепартамента.

Напомним, Индия играет важную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в плане сдерживания амбиций Китая. Торговая война между Пекином и Вашингтоном склоняют США к более тесному сотрудничеству с Нью-Дели.

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