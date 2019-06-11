Глава МИД ФРГ о гей-браках: «Любовь не должна быть наказуема»

Берлин, , 09:42 — REGNUM 11 июня 2019 года легализации однополых отношений в Германии исполняется 25 лет. Об этой знаменательной для современного Берлина дате напомнил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем микроблоге в Twitter.

«Ровно 25 лет назад гомосексуализм был исключен из уголовного кодекса как преступление. Замечательно. Любовь не должна быть наказуема!», — написал министр.

Он добавил к публикации свое фото на фоне радужного флага с подписью «люби, кого хочешь».

Напомним, в октябре 2017 года в Германии вступил в силу закон «брак для всех», позволяющий представителям сексуальных меньшинств заключать официальные однополые браки.

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