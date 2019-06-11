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Большинство решений Рады принимается путём «кнопкодавства» — депутат Рады

Политика

Депутаты просто оставляют карточки коллегам, а сами не ходят на работу

Киев, 11 июня 2019, 09:21 — REGNUM  Восемь из десяти решений Верховной рады Украины принимаются путём фальсификации результатов голосования, заявил депутат украинского парламента Антон Геращенко 10 июня в эфире телеканала 112.ua.

«Восемь из десяти законов и постановлений Верховной рады, примерно, принимаются без достаточного количества депутатов путём кнопкодавства», — рассказал он.

По его словам, многие парламентарии не ходят на работу, а просто оставляют карточки для голосования своим коллегам и просят голосовать за них.

Напомним, согласно конституции Украины, парламентарий обязан голосовать лично, однако никакого наказания за нарушение этой нормы не предусмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную раду за то, что депутаты парламента «остаются собой», прогуливая заседания и голосуя при помощи «кнопкодавства».

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