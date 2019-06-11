США приостановили тренировки турецких летчиков на авиабазе в Аризоне

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс заявил, что пилоты ВВС Турции больше не принимают участие в полетах на военной базе в штате Аризона, об этом 11 июня сообщает Reuters.

«Департаменту известно, что турецкие летчики больше не совершают полеты. Если политика Анкары не изменится, то мы продолжим сворачивать наше сотрудничество», — подчеркнул Эндрюс.

Причиной подобного решения стало желание Турции приобрести системы противовоздушной обороны у России С-400.

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