Экс-министр Колымы подал в суд на главу региона Сергея Носова

Магадан, Магаданская область, , 09:40 — REGNUM 13 июня состоится судебное заседание по иску, поданному в отношении губернатора Магаданской области Сергея Носова, правительства региона и министерства строительства, ЖКХ и энергетики Колымы. С соответствующим заявлением в Магаданский городской суд обратился экс-глава регионального минстроя Василий Рыжков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В картотеке суда этот иск отнесён к категориям «споры, возникающие из трудовых правоотношений» и «дела о восстановлении на работе, государственной службе». Рассматривать заявление будет единолично судья Анна Благодёрова.

Региональное СМИ ИА «Весьма» называет место министра строительства Магаданской области самой «расстрельной» должностью в правительстве Колымы.

«После увольнения в сентября 2018 Василия Рыжкова, в ноябре уволился и.о. министра Дмитрий Хныкин. Назначенный в феврале 2019 на должность мурманчанин Юрий Столповский не пробыл на должности и 3 месяцев», — уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, с должности министра строительства, ЖКХ и энергетики Колымы Василий Рыжков был уволен по статье Трудового кодекса РФ за однократное грубое нарушение своих трудовых обязанностей.