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Глава Гонконга призвала жителей воздержаться от радикальных акций протеста

Политика

Перед намеченным на 12 июня обсуждением в Законодательном совете законопроекта об экстрадиции в материковый Китай

Гонконг, Китай, 11 июня 2019, 09:12 — REGNUM  Глава администрации Гонконга Кэрри Лам призвала местных жителей не проводить акции протеста перед намеченным на 12 июня обсуждением в Законодательном совете законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Лам призвала учащихся учебных заведений, а также их родителей, корпорации, профсоюзы отказаться от призывов к радикальным действиям.

Ранее протестно настроенные жители Гонконга заявили, что 11 июня они намерены в знак протеста бойкотировать занятия в учебных заведениях, начать забастовку на предприятиях и выйти на акцию протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2019 года в Гонконге состоялась самая крупная акция протеста за последние три десятилетия. В этот день на улицы вышло более миллиона человек. Они протестовали против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай.

Принять законопроект должен Законодательный совет Гонконга 12 июня. Протестующие считают, что этот закон нарушает права человека.

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