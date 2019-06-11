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США может пересмотреть налогообложение французских вин — Трамп

Политика

Налоги в США варьируются от 5,3 до 14,9 центов за бутылку вина, а в Европейском союзе — от 11 до 29 центов

Вашингтон, 11 июня 2019, 09:06 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что торговля вином между Францией и США остается несбалансированной и поэтому необходимо принять меры, сообщает Le Figaro.

По мнению администрации США, Франция выигрывает от недобросовестной конкуренции в отношении одного из символических экспортных товаров — вина.

«Франция облагает серьезным налогом американское вино, а мы берем небольшой налог с французского вина», — раскритиковал Трамп, отвечая на вопросы американских журналистов.

«Производители приходят ко мне и говорят: Мы платим много денег, чтобы продавать нашу продукцию во Франции, а вы позволяете французским винам проникать на рынок даром. Это не честно», — добавил Дональд Трамп, намекая, что США может пересмотреть налогообложение французских вин.

Согласно данным комиссии по международной торговле США, налоги в Соединенных Штатах варьируются от 5,3 до 14,9 центов за бутылку вина в зависимости от страны-происхождения и содержания алкоголя. В Европейском союзе, Франция сама не определяет уровень налогообложения импортной продукции, налоги варьируются от 11 до 29 центов.

Напомним, американская продукция потребляется и ценится жителями Франции. В период между 2007 и 2018 годами импорт американских вин во Франции увеличился на 200%.

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Торговые войны США
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