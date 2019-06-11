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В Якутии подал в отставку министр по развитию Арктики

Политика

Саввинов освобожден от должности министра по собственному желанию

В Якутии подал в отставку министр по развитию Арктики
suewest
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Якутск, 11 июня 2019, 08:56 — REGNUM  В Якутии освобожден от должности министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Саввинов, сообщил 11 июня глава региона Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Саввинов освобожден от должности министра по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Арктики и делам народов Севера было создано 30 декабря 2018 года указом главы региона. Задача министерства — заниматься комплексным развитием якутской Арктики. Саввинов был назначен министром в декабре 2018 года.

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