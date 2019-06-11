На пост губернатора Петербурга претендуют уже 22 человека

Санкт-Петербург, , 08:56 — REGNUM Количество граждан, желающих поучаствовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга в качестве кандидата, достигло 22 человек.

В последние дни рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами, приняла документы о выдвижении у активиста движения обманутых дольщиков Александра Головко, уличного художника Анатолия Оброскова и некоего Владимира Кузнецова.

Все эти граждане заявились на выборы в качестве самовыдвиженцев. Это означает, что для включения в избирательный бюллетень они должны собрать 76 тыс. подписей избирателей Санкт-Петербурга в свою поддержку, а также не менее 155 подписей муниципальных депутатов Петербурга.

Кандидатам от партий, в отличие от самовыдвиженцев, не придется собирать подписи петербургских избирателей, но всё равно необходимо пройти муниципальный фильтр.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.

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