Глава Якутии назвал крайне сложной ситуацию с задержанием вице-мэра Якутска

Якутск, , 09:04 — REGNUM Задержанию вице-мэра Якутска Василия Гоголева, подозреваемого в получении 114 млн рублей взятки, предшествовала оперативная разработка, которая шла многие месяцы. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, пояснив, что у следствия, наверное, были основания для задержания чиновника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Вице-мэр Якутска задержан по подозрению в получении взятки

«Следствие разберется и объявит, кто виноват, а кто нет, — цитирует Айсена Николаева ЯСИА. — Насколько я понимаю, оперативная разработка шла там не неделю, не две, а многие месяцы. Поэтому у следствия, наверное, были основания на такие меры в отношении руководства строительной компании и одного из руководителей города».

Глава Якутии также назвал ситуацию с подозрением вице-мэра в получении взятки крайне сложной — «потому что размер предполагаемых сумм, возможно взятых, беспрецедентный для нашей республики — свыше 100 миллионов рублей».

Напомним, ранее глава Якутска Сардана Авксентьева заявила, что не верит в виновность Василия Гоголева:

«Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьёзное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций. Уверена, что следствие во всех обстоятельствах объективно разберётся».

Читайте также: Арест замглавы Якутска нанёс удар по образу «народного мэра»: мнение

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, взяткой, якобы полученной Василием Гоголевым, стала недвижимость, переданная за выдачу строительной компании разрешения увеличить этажность дома на три этажа, до 16-ти. Стоимость квартир общей площадью 1 491 кв.м., в получении которых подозревается вице-мэр, оценивается в 114 млн рублей.

«Денежные средства получены заместителем главы через двух посредников в пользу коммерческого предприятия, занимающегося строительством в городе Якутске, владельцем и учредителем которого являлся сам подозреваемый до 2018 года — до назначения на данную муниципальную должность», — пояснял Следственный комитет.

Политолог Виталий Обедин называет одной из версий произошедшего то, что чиновника могли просто подставить.

«Такое случается сплошь и рядом, помните, как было дело с Борисом Поповым (экс-глава Нерюнгринского района Якутии — прим. ИА REGNUM)? Пришли, бросили конверт — о, да это ж взятка! Я пока не знаю подробностей и обстоятельств, при которых возникла сумма в 114 млн рублей, но данные уже сейчас несколько противоречивы. То фигурируют деньги, то имущество. Меченых купюр нет, взяткодатель пока тоже не известен. Могут и двухходовку разыграть — атаковать зама, чтобы через него получить показания на мэра. Для уничтожения репутации будет достаточно голословных заявлений. Уголовное дело может и не заведут, но главную подпорку — народную поддержку и популярность в центральных медиа — уничтожат», — отмечал эксперт.