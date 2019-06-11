Вторник, 11 Июня 2019 года
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Военные Израиля открыли огонь по палестинской штаб-квартире в Наблусе

Политика

Один человек пострадал

Тель-Авив, Израиль, 11 июня 2019, 08:52 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля открыли огонь по штаб-квартире в Наблусе на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В результате нападения ранение получил один палестинский охранник, в настоящее время он доставлен в госпиталь, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Причина нападения не установлена. Известно, что группа израильских военных окружила здание штаб-квартиры и открыла огонь с трех разных позиций, после чего покинула место нападения.

Напомним, палестинские города, деревни и административные сооружения на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан регулярно подвергаются нападению со стороны израильских военных.

В настоящее время здесь проживает порядка 640 тыс. еврейских поселенцев, что вызывает частые столкновения между евреями и палестинцами.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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