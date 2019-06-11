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Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Политика

Плахотнюк предложил Москве урегулировать конфликт на основе федерализации Молдавии

Москва, 11 июня 2019, 08:42 — REGNUM  Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву. Об этом Козак заявил в интервью «Коммерсанту».

Также Козак заявил, что Плахотнюк предложил Москве урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдавии.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту (Молдавии Игорю Додону) даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий», сказал Козак.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которых правившая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение.

Социалистической партии Молдавии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию. Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил законно избранный парламент.

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Политический кризис в Молдавии
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