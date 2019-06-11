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Площадки под храм в Екатеринбурге обсудят со спонсорами и РПЦ

Политика

Ясность может появиться в течение двух недель

Площадки под храм в Екатеринбурге обсудят со спонсорами и РПЦ
Проект-концепция храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Возможные места для строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины будут обсуждены с представителями РПЦ и благотворителями. Об этом заявил мэр Александр Высокинский по итогам второго заседания рабочей группы, которое прошло 10 июня.

Мэр подчеркнул, что вопросы, касающиеся возможных площадок, будут доработаны с градостроителями. После обсуждения с РПЦ и спонсорами планируется создать итоговый перечень. Одновременно предстоит готовить предложения по поводу технологии проведения планируемого опроса и по формулировкам вопросов.

Итогом всего этого процесса станет подписание участниками рабочей группы соответствующего документа. В нём все стороны возьмут на себя ответственность за принятие конкретного решения.

Ясность по поводу перечня может появиться в течение двух недель. Как отмечает руководитель рабочей группы и председатель гордумы Игорь Володин, пока вопрос решили отложить на 10−12 дней. За это время мэрия должна тщательно подготовить вопрос по возможным площадкам.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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