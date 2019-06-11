Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Москва, , 08:28 — REGNUM Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такая мера начнёт действовать после подписания соответствующего соглашения о пенсионном обеспечении между странами ЕАЭС.

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Как уточнили в пресс-службе Министерства труда РФ, планируется, что документ будет подписан осенью и ратифицирован всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года, передаёт РБК.

В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают. После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.

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В России выросли социальные пенсии

При этом отмечается, что в настоящее время в ЕАЭС разный размер пенсионных взносов с зарплат. Например, в Белоруссии — 29%, в России — 22%, в Казахстане и Армении — 10%. Что касается Киргизии, что в этой стране фиксированной ставки и вовсе нет. Поэтому, определить, какую сумму мигрант получит в итоге на родине, — невозможно, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Это будет решать сторона, где он зарегистрирован», — приводит издание слова Сафонова.

Напомним, в Евразийский экономический союз помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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