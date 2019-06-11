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Неуважение к госсимволам Черногории обернется крупным штрафом

Политика

Максимальный размер штрафа — 20 тыс. евро

Подгорица, 11 июня 2019, 08:32 — REGNUM  Поправки к закону о государственных символах, вводящие крупные штрафы за оскорбление герба, флага и гимна Черногории, приняты Скупщиной — парламентом страны. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. евро, говорится в материалах заседания законодательного органа.

Парламентарии поддержали инициативу о введении штрафов за использование герба и флага в художественном творчестве, при преподавании или в воспитательной работе, если это противоречит общественной морали, репутации и достоинству государства. Наказание предусмотрено, в частности, за применение видоизмененных госсимволов в изображении товарного знака, использование флага в качестве занавески или коврика и опускание его до земли.

Для физических лиц и чиновников предусмотрен штраф от €300 до €2 тыс., для частных предпринимателей — от €300 до €6 тыс., для юридических лиц — от €1 тыс. до €20 тыс.

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