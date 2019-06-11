Представитель США в Африке посетит Судан

Хартум, , 08:15 — REGNUM Помощник госсекретаря США Майка Помпео по делам Африки Тибор Надь отправится в Судан на этой неделе на фоне беспорядков, передает ВВС Africa со ссылкой на заявление госдепартамента.

По информации издания, Надь будет «призывать к прекращению нападений на мирных жителей».

Кроме того, в заявлении госдепартамента сообщается, что Надь будет «призывать стороны работать над созданием благоприятных условий» для возобновления переговоров между двумя странами.

Он также проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, который намерен стать посредником между военным советом и оппозицией в Судане. Затем Надь отправится в Мозамбик и ЮАР.

Напомним, что в воскресенье, 9 июня, рабочие начали национальную забастовку, чтобы оказать давление на переходный военный совет. В первый день погибли четыре человека после того, как силы безопасности применили слезоточивый газ и боевые патроны.

Переходный военный совет пришел к власти после свержения президента Омара аль-Башира 11 апреля 2019 года. С того момента не прекращаются национальные забастовки. Жители страны требуют передачи власти к гражданскому правительству.