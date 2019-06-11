В США могут создать группу для диалога с РФ, КНР и КНДР в военной сфере

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Рабочую группу, которая будет отвечать за диалог в военной сфере с Россией, Китаем и Северной Кореей для предотвращения угроз возникновения ядерной войны, должно сформировать министерство обороны США. Об этом, как передает ТАСС, говорится в проекте военного бюджета США на 2020 финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

В тексте документа говорится, что после вступления в силу законопроекта Пентагон в течение 60 дней должен сформировать группу из старших должностных лиц ведомства. Высокопоставленные военные по мере необходимости должны будут вести диалог с представителями РФ, Китая и КНДР в «целях сокращения риска просчетов, незапланированных последствий или случайностей».

Смит также добивается того, чтобы Пентагон в течение 150 дней после создания этой группы разработал конкретные шаги для реализации инициатив, способствующих сокращению угроз возникновения ядерной войны.

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