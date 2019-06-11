Макрон проведет церемонию в память о трех погибших моряках

Париж, , 08:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведет церемонию в честь моряков и в память о трех погибших спасателях, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что церемония состоится во французской коммуне и портовом городе Ле-Сабль-д'Олон, расположенном на побережье Атлантического океана, в четверг, 13 июня, в 11:30 по местному времени.

Спустя три дня после трагедии, повлекшей за собой гибель трех спасателей в море, 10 июня в Ле-Сабль-д'Олон собралось 15 тыс. человек, чтобы провести марш в память о погибших.

Напомним, в разгар шторма 7 июня трое моряков попытались спасти рыбака, терпящего бедствие. 8 июня глава Франции Эммануэль Макрон объявил, что эти трое моряков посмертно получат орден Почетного легиона. Кроме того, жителей Франции призвали сделать пожертвования для Ассоциации женщин и семей морских пехотинцев.