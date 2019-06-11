На пост прокурора Дагестана рекомендован экс-прокурор Абакана

Махачкала, , 08:26 — REGNUM Новым прокурором Дагестана может стать старший советник юстиции Алексей Ежов. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выдвинул его кандидатуру на согласование депутатов Народного собрания республики, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе регионального парламента.

Алексей Ежов работает в должности заместителя прокурора дагестанской прокуратуры с апреля 2018 года. На эту должность он был переведён из Республики Хакасия, где с мая 2017 года трудился на посту прокурора города Абакана. Сессия Народного собрания Дагестана, на которой будет обсуждаться кандидатура Ежова, состоится 17 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2018 года по настоящее время должность прокурора Дагестана занимает Денис Попов. Он, как и Ежов, был переведён из Хакасии, где занимал должность главы ведомства с ноября 2015 года. В конце мая 2019 года генпрокурор Юрий Чайка рекомендовал Попова на пост прокурора Москвы, а уже 5 июня кандидатуру единогласно утвердили депутаты столичной городской Думы.