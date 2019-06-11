Юрист Портнов анонсировал возможный арест имущества Порошенко

Киев, , 07:50 — REGNUM Не существует никаких юридических препятствий для ареста имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил юрист, экс-советник беглого президента Украины Януковича Андрей Портнов 10 июня в эфире телеканала NewsOne.

Он отметил, что если арест имущества будет блокироваться прокурорами, то общество узнает их имена.

«Я верю и надеюсь, что до конца года Порошенко обязательно будет сидеть в тюрьме», — рассказал Портнов.

Он отметил, что первоочередными делами, которыми должны заняться правоохранительные органы Украины — это дела о хищениях в оборонной сфере, в которых возможно замешан Порошенко и его окружение, а также другие коррупционные схемы, к которым может быть причастен экс-президент.

Кроме того, новые власти должны заново провести расследование дела о расстрелах на Майдане, а также дела о сожжении людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Напомним, Андрей Портнов подал ряд заявлений против Порошенко в государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что дела, возбуждённые против Порошенко по заявлениям Портнова, имеют юридически-правовую перспективу.

Читайте также: Дела, возбуждённые против Порошенко, имеют перспективу — ГБР