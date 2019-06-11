Вице-президент Турции предостерег мировое сообщество от симпатии к ФЕТО

Анкара, , 07:52 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай предостерег международное сообщество от восприятия организации ФЕТО в качестве жертвы турецких властей, об этом 11 июня сообщает Anadolu Ajansi.

«Восприятие организации ФЕТО в качестве жертвы, а именно такой образ хотят создать ее члены, обманчив», — заявил Октай, выступая на саммите Международной организации труда.

Вице-президент подчеркнул, что данная организация зарекомендовала себя в качестве профсоюзной, что может ввести людей в заблуждение.

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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