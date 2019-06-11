МИД Франции благодарит сирийских курдов за возвращение 12 французских детей

Париж, , 07:36 — REGNUM Франция благодарит местных чиновников на северо-востоке Сирии за сотрудничество, которое сделало возможным возвращение 12 французских несовершеннолетних детей, находившихся в сирийских лагерях, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Эти дети были переданы французским судебным органам. В настоящее время они проходят специальное медицинское обследование», — говорится в заявлении МИД Франции.

Кроме того, в контакте с Нидерландами были также приняты двое несовершеннолетних сирот, которых передали нидерландскому опекуну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее курдская администрация в северо-восточных районах Сирии передала делегации из Франции 12 детей, рожденных в семьях джихадистов.

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