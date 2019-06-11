Вторник, 11 Июня 2019 года
07:42:40 МСК

Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет

Политика

Бывший украинский лидер произнёс «сенсационную фразу»

Порошенко заявил, что блокады Донбасса нет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 11 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Украинские власти не вводили экономическую блокаду в отношении Донецкой и Луганской Народный Республик, её не существует. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — подчеркнул Порошенко.

Он пояснил, что решение было им принято из-за «введения рублевой зоны» в республиках Донбасса и «конфискации в пользу» России имущества и промышленных предприятий. Киев, добавил Порошенко, отказался покупать продукцию «украденных» заводов и фабрик до тех пор, пока они не будут возвращены «законным владельцам».

Как сообщало ИА REGNUM, политику экономической блокады в отношении республик Донбасса Киев принял в 2014 году. Согласно указу Порошенко в регионе прекратились выплаты социальных пособий, а банки перестали обслуживать счета физических лиц и предприятий.

Читайте также: Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить