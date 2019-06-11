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Барзани назвал главной своей задачей демократизацию Иракского Курдистана

Политика

Новый президент приведен к присяге

Эрбиль, Ирак, 11 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани назвал главной своей задачей на новом посту — содействие демократическому процессу в регионе, об этом 10 июня сообщает Kurdistan.ru.

Также глава курдской автономии призвал к единству все политические силы региона, которые должны служить интересам народа.

Барзани отметил, что одной из его задач станет налаживание диалога с Багдадом и преодоления всех противоречий, сложившихся за последние годы.

Напомним, Нечирван Барзани был приведен к присяге в качестве второго президента Иракского Курдистана. Впервые кандидат на данную должность избирался парламентом, а не всеобщим голосованием.

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