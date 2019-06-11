Сторонники Плахотнюка предлагали федерализацию Молдавии – Козак

Москва, , 05:36 — REGNUM Возглавляемая Владимиром Плахотнюком Демократическая партия (Молдавия) предложила России урегулировать ситуацию с Приднестровьем на основе федерализации Молдавии, заявил российский вице-премьера Дмитрий Козак в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, Плахотнюк 3 июня в присутствии своих однопартийцев передал в конверте предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — сказал Козак.

Российская сторона считает, отметил Козак, что коалиция в Молдавии может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Плахотнюк и его соратники не признали решения парламента о назначении главой правительства Майи Санды — одного из лидеров партии ACUM. Демпартия заявила об «узурпации власти» и вывела на улицу своих сторонников.

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