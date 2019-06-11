Вторник, 11 Июня 2019 года
06:00:56 МСК

Сторонники Плахотнюка предлагали федерализацию Молдавии – Козак

Политика

«Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов»

Москва, 11 июня 2019, 05:36 — REGNUM  Возглавляемая Владимиром Плахотнюком Демократическая партия (Молдавия) предложила России урегулировать ситуацию с Приднестровьем на основе федерализации Молдавии, заявил российский вице-премьера Дмитрий Козак в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, Плахотнюк 3 июня в присутствии своих однопартийцев передал в конверте предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — сказал Козак.

Российская сторона считает, отметил Козак, что коалиция в Молдавии может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений.

Читайте также: Киев предостерег Молдавию от «российского сценария федерализации»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Плахотнюк и его соратники не признали решения парламента о назначении главой правительства Майи Санды — одного из лидеров партии ACUM. Демпартия заявила об «узурпации власти» и вывела на улицу своих сторонников.

Читайте ранее в этом сюжете: Митинг в поддержку Плахотнюка в Молдавии провалился

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приднестровское урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить