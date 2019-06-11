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Власти Никарагуа выпустили на свободу 50 участников уличных беспорядков

Политика

Власти планируют выпустить на свободу еще группу задержанных

Манагуа, 11 июня 2019, 05:01 — REGNUM  Власти Никарагуа объявили об освобождении 50 участников попытки государственного переворота в 2018 году, сообщает агентство Reuters.

По данным МВД Никарагуа, выпущенные 50 человек были арестованы за преступления против общественной безопасности. Также власти страны планируют выпустить еще группу арестованных по тем же обвинениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня правящая партия Никарагуа «Сандинистский фронт национального освобождения» представила законопроект об амнистии лиц, принимавших участие в уличных беспорядках и актах насилия в 2018 году в стране. Цель освобождения задержанных — добиться социальной стабильности и примирения внутри страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Никарагуа представлен проект амнистии участникам попытки госпереворота

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