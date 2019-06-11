Затраты Пентагона на «помощь» Украине продолжают расти

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Военная помощь Украине в 2020 году будет увеличена по сравнению с теперешней. Соответствующий законопроект опубликован американским Конгрессом.

Если в 2019 году на военные поставки США на Украину выделялось $200 млн, то в следующем финансовом году сумма вырастет ещё на $50 млн.

Этот законопроект конгрессмены обсудят 12 июня — сначала в рамках комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей. Позже он будет обсуждаться всей Палатой представителей, а затем и сенатом. В случае одобрения поправок Сенатом проект бюджета ляжет на стол американского президента.

Напомним, в конце мая украинское посольство в Штатах сообщило, что в американском Сенате прозвучало предложение в 2020 году нарастить военную помощь Киеву до $300 млн.

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