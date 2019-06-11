В годовщину саммита КНДР призвала США сменить «враждебную риторику»

Пхеньян, , 04:24 — REGNUM По случаю годовщины встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа в Сингапуре Северная Корея призывает США сменить «враждебную риторику», заявляет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высокомерная и односторонняя политика США никогда не будет иметь успеха в КНДР, которая ценит независимость», — говорится в заявлении.

Северная Корея призывает Соединенные Штаты отказаться от «враждебной риторики», иначе все договоренности, достигнутые в ходе саммита в Сингапуре, «не будут стоить бумаги, на которой написаны». Таким образом ЦТАК в годовщину встречи Ким Чен Ына и Трампа призывает США вернуться к равноправным переговорам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня МИД КНДР заявил о намерениях выйти из переговоров с Соединенными Штатами по денуклеаризации Корейского полуострова из-за чрезмерного давления со стороны Вашингтона. Требования США власти Северной Кореи назвали требованиями «односторонней капитуляции».

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