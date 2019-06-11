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Порошенко сказал «сенсационную фразу»

Политика

Бывший украинский президент заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Киев, 11 июня 2019, 03:24 — REGNUM  Экономической блокады Донбасса не существует, заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко, передаёт телеканал ICTV.

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет», — заявил Порошенко.

Он пояснил, что, согласно его «ответственному решению», которое было ответом на «введение рублёвой зоны» в Донбассе и на «конфискации в пользу России имущества, заводов, фабрик», Киев отказался от покупки продукции у ДНР и ЛНР. Той, отметил экс-президент, что производится «украденными предприятиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отсутствии экономической блокады ДНР и ЛНР также заявил представитель Украины в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе Леонид Кучма.

Читайте подробнее: Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский может снять экономическую блокаду с Донбасса — «Оппоблок»

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Война в Донбассе
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