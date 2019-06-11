Порошенко сказал «сенсационную фразу»

Киев, , 03:24 — REGNUM Экономической блокады Донбасса не существует, заявил бывший украинский президент Пётр Порошенко, передаёт телеканал ICTV.

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет», — заявил Порошенко.

Он пояснил, что, согласно его «ответственному решению», которое было ответом на «введение рублёвой зоны» в Донбассе и на «конфискации в пользу России имущества, заводов, фабрик», Киев отказался от покупки продукции у ДНР и ЛНР. Той, отметил экс-президент, что производится «украденными предприятиями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об отсутствии экономической блокады ДНР и ЛНР также заявил представитель Украины в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе Леонид Кучма.

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