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США не согласились создать рабочую группу по С-400

Политика

Турция подчеркивает, что готова обсуждать этот вопрос с американскими коллегами

Анкара, 11 июня 2019, 03:16 — REGNUM  Соединенные Штаты не приняли предложение Турции создать рабочую группу по вопросу покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком министерстве обороны.

Сообщается, что Анкара предложила Вашингтону создание рабочей группы для того, чтобы уладить возникшие разногласия между странами из-за покупки российских ЗРК С-400. Отмечается, что пока американская сторона не ответила не предложение Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан отправил обращение главе минобороны Турции Хулуси Акару. В обращении Анкаре отводилось время до 31 июля, чтобы отказаться от покупки С-400 у России. В противном случае Соединенные Штаты исключат Турцию из программы американских истребителей пятого поколения F-35.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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