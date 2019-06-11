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Вашингтон отказался признавать парламентские выборы в Южной Осетии

Политика

И снова назвал Южную Осетию частью Грузии

Вашингтон, 11 июня 2019, 02:55 — REGNUM  Законность парламентских выборов в Южной Осетии не признаёт американское руководство, сообщил журналистам Морган Ортэгус, глава пресс-службы Госдепа.

Комментируя прошедшие 9 июня парламентские выборы в Южной Осетии, Ортэгус заявил, что они «нелегитимны», потому что, по мнению американских властей, эта страна является «неотъемлемой частью Грузии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Южной Осетии, по предварительным данным, первое место занимает партия «Единая Осетия», а Народная партия — на второй позиции.

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