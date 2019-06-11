Москва призвала Зеленского не уподобляться Порошенко

Москва, , 02:01 — REGNUM Призыв отказаться от повторения политики экс-президента Украины Петра Порошенко в отношении Донбасса и от саботажа Минских договорённостей опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Комментируя срыв украинской стороной соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, российское ведомство отметило, что Киев снова продемонстрировал пренебрежение к Минским договорённостям.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Пётр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — сообщили в МИД РФ.

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Напомним, соглашение о намеченном на 10 июня разведении сил в районе Станицы Луганской с последующим подписанием 19 июня нового соглашения о прекращении огня было достигнуто участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 5 июня. Однако ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в зоне безопасности со стороны ВСУ.

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