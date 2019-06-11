Вторник, 11 Июня 2019 года
02:04:09 МСК

Москва призвала Зеленского не уподобляться Порошенко

Политика

Киев призвали не искать предлогов для саботажа Минских соглашений

Москва, 11 июня 2019, 02:01 — REGNUM  Призыв отказаться от повторения политики экс-президента Украины Петра Порошенко в отношении Донбасса и от саботажа Минских договорённостей опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Комментируя срыв украинской стороной соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, российское ведомство отметило, что Киев снова продемонстрировал пренебрежение к Минским договорённостям.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Пётр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», — сообщили в МИД РФ.

Читайте также: Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

Напомним, соглашение о намеченном на 10 июня разведении сил в районе Станицы Луганской с последующим подписанием 19 июня нового соглашения о прекращении огня было достигнуто участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 5 июня. Однако ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в зоне безопасности со стороны ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ проигнорируют приказ, запрещающий стрелять в ответ — замминистра Тука

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить