Президент Греции согласился распустить парламент страны

Афины , , 01:21 — REGNUM Президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьер-министра страны Алексиса Ципраса распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом греческий президент заявил в эфире национального телевидения.

В своем выступлении Павлопулос заявил, что принимает предложение Ципраса о проведении досрочных выборов в соответствии с конституцией страны. Таким образом в Греции был дан старт предвыборной кампании.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявлял, что досрочные выборы в стране состоятся 7 июля. Он выдвинул предложение о роспуске парламента и досрочных выборах после того, как правящая партия СИРИЗА проиграла на выборах в Европарламент.