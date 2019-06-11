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Президент Греции согласился распустить парламент страны

Политика

В стране пройдут досрочные парламентские выборы

Президент Греции согласился распустить парламент страны
Смена караула у стен греческого парламента

Афины , 11 июня 2019, 01:21 — REGNUM  Президент Греции Прокопис Павлопулос принял предложение премьер-министра страны Алексиса Ципраса распустить парламент и провести досрочные выборы. Об этом греческий президент заявил в эфире национального телевидения.

В своем выступлении Павлопулос заявил, что принимает предложение Ципраса о проведении досрочных выборов в соответствии с конституцией страны. Таким образом в Греции был дан старт предвыборной кампании.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявлял, что досрочные выборы в стране состоятся 7 июля. Он выдвинул предложение о роспуске парламента и досрочных выборах после того, как правящая партия СИРИЗА проиграла на выборах в Европарламент.

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