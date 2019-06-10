Активы, имущество и недвижимость Порошенко могут арестовать уже в июне

Киев, , 23:46 — REGNUM Имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть арестована уже в июне. Об этом сегодня, 10 июня, в эфире телеканала NewsOne заявил бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, Государственное бюро расследований Украины начало расследование по уголовным делам против Порошенко. Заявители исков против Порошенко в своих ходатайствах требуют ареста недвижимости, счетов и активов Порошенко.

«На начальной стадии ГБР начало расследование… Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована. Это мы ставим об этом вопрос, это должно произойти в июне. Для этого нет никаких юридических препятствий, этого нет никаких юридических препятствий, кроме генерального прокурора», — рассказал Портнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Портнов заявил целый ряд исков против Порошенко по которым уже возбуждено несколько уголовных дел. Сам Порошенко заявил, что никаких уголовных дел он не боится.