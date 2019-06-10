Пекин констатирует рост киберугроз со стороны США

Пекин, , 23:44 — REGNUM В Китае опубликован доклад о киберугрозах, с которыми сталкивалась страна на протяжении 2018 года, сообщает 10 июня Синьхуа.

Авторы документа из Технической группы Государственного центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в китайском интернете подчеркнули, что за отчетный период большинство кибератак против Китая, как государственных структур, так и частных пользователей, исходило из США. Тем самым доказывается лицемерность претензий в этой сфере, адресуемых Китаю американской стороной.

Напомним, что сфера IT является предметом жесточайшей конкуренции, навязанной Китаю из США не только в рамках так называемой «торговой войны», где она локализуется в травле телекоммуникационного гиганта Huawei, но и в других вопросах, включая охрану авторских прав. Главной причиной американского давления ни китайский высокотехнологический сектор в информационно-коммуникационной сфере является стремление выдавить КНР с мирового рынка технологий нового поколения 5G.