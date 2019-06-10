Турции запретят доступ к программе F-35 не позднее 31 июля 2019 года

Вашингтон, , 23:41 — REGNUM Министерство обороны США 7 июня 2019 года провело брифинг по вопросу исключения Турции из программы по созданию и производству истребителя пятого поколения F-35 из-за закупки Анкарой российской зенитно-ракетной системы С-400. В начале мероприятия заместителем министра обороны США Эллен Лорд было зачитано заявление Пентагона.

В данном заявлении перечислены шаги по упорядоченному прекращению участия Турции в деятельности по управлению программой F-35. Турция не будет участвовать в ежегодном круглом столе главного исполнительного директора программы F-35, который назначен на 12 июня. Обновление руководящих документов программы будет осуществляться уже без участия Турции.

Также сообщается, если Соединенные Штаты и Турция не смогут достичь взаимоприемлемого решения по этому вопросу к 31 июля 2019 года, то все турецкие пилоты-студенты F-35 и пилоты-инструкторы, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, должны будут покинуть страну.

США приостановят на неопределенный срок поставки F-35 в Турцию и совместную деятельность по этой программ. Никаких новых тренировок и совместных действий не будет. Турция не получит новых рабочих мест в программе F-35. Ее текущая доля в проекте будет отдана альтернативным источникам.

Кроме того, Соединенные Штаты обновят Меморандум о взаимопонимании в области производства, поддержания и последующего развития программы со всеми партнерами, за исключением Турции. До 31 июля все приглашения на поездки турецких участников программы F-35 будут отменены, а персоналу турецких ВВС будет запрещено входить на объекты, связанные с данным проектом.

В заявлении Пентагона также говорится, что в Конгрессе США существует сильная двухпартийная решимость применить санкции закона CAATSA («О противодействии противникам Америки») против Турции, если Турция приобретет С-400.