Власти Гонконга не отзовут закон об экстрадиции, несмотря на протесты

Гонконг, Китай, , 23:36 — REGNUM Власти Гонконга не намерены отзывать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший многотысячные протесты, 10 июня передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что это правильное решение — выйти из этого законопроекта. Этот закон позволит достичь очень важных целей», — заявила глава Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов 9 и 10 иня на улицы Гонконга вышли несколько сот тысяч человек. Протестующие пытались взять штурмом здание местной администрации.

Читайте также: Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание правительства