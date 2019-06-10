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Власти Гонконга не отзовут закон об экстрадиции, несмотря на протесты

Политика

«Закон позволит достичь очень важных целей»

Власти Гонконга не отзовут закон об экстрадиции, несмотря на протесты
Etan Liam
Протесты в Гонконге

Гонконг, Китай, 10 июня 2019, 23:36 — REGNUM  Власти Гонконга не намерены отзывать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, вызвавший многотысячные протесты, 10 июня передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что это правильное решение — выйти из этого законопроекта. Этот закон позволит достичь очень важных целей», — заявила глава Гонконга Кэрри Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов 9 и 10 иня на улицы Гонконга вышли несколько сот тысяч человек. Протестующие пытались взять штурмом здание местной администрации.

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Политика Китая
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