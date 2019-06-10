Си Цзиньпин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах

Пекин, , 23:29 — REGNUM В связи с избранием Касыма-Жомарта Токаева президентом Республики Казахстан, председатель КНР Си Цзиньпин направил новоизбранному главе казахстанского государства поздравительную телеграмму, сообщает 10 июня Синьхуа.

Как отмечает партийно-государственный лидер КНР, его страну и Казахстан связывают отношения искреннего доверия и добрососедства, которые находятся в постоянном развитии. Стороны достигли высоких результатов в совместной реализации проекта «Пояса и пути». Их дальнейшее сотрудничество в этой и других сферах имеет хорошие и надежные перспективы.

Си Цзиньпин подчеркивает, что уделяет двусторонним отношениям повышенное внимание и намерен выстраивать тесные связи ради устойчивости и долгосрочного характера взаимодействия.